Ver esta publicación en Instagram Quien ama la libertad ama a los demás. Quien ama el poder solo se ama así mismo. El amor es la pregunta, y el amor la respuesta. #FedericoGarciaLorca Una publicación compartida de Rosa López (@rosalopezoficial) el 11 Ago, 2020 a las 11:27 PDT Rosa López presume de 'tattoos' Hasta ahora sabíamos que la cantante tenía tatuado en su brazo izquierdo la palabra 'Familia' pero ahora Rosa ha sorprendido a sus seguidores con dos nuevos dibujos en su piel: dos preciosos y coloridos unicornios. Uno en la mejilla bajo el ojo y otro cerca de su clavícula. ¿La diferencia con el primero? Es que estos dos 'tattoos' son temporales, pero lo cierto es que no le quedan nada mal.

Instagram María Jesús Ruiz, la mamá más feliz La ex concursante de 'La casa fuerte' sigue feliz y enamorada de Curro y ha compartido en su muro de Instagram la primera foto con su chico, tras su salida del reality. "Días de playa, amor y felicidad en familia . Hoy es el día y quiero compartirlo con todos vosotros. #mama #feliz no están todos pero aquí os dejo parte de mi corazón", ha escrito junto a la idílica imagen.

Ver esta publicación en Instagram Cero maquillaje y vestidos de mercadillo DE AQUÍ A SEPTIEMBRE TE LO DIGO MARI. Una publicación compartida de Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) el 10 Ago, 2020 a las 8:37 PDT Ana Morgade comparte su imagen más natural La presentadora y humorista está de vacaciones. Sí, de descanso total, no sólo de trabajo también de maquillajes y estilismos. "Cero maquillaje y vestidos de mercadillo de aquí a septiembre te lo digo Mari", ha escrito en su Instagram. Y ni tan mal. Ana, además de guapísima al natural, lleva un vestido ideal para el verano. Y lo más importante: su pose de relax total.

Ver esta publicación en Instagram He hecho un amigo🥀🖤 Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 10 Ago, 2020 a las 11:18 PDT Alba Díaz, encantada con su nuevo amigo La hija de VIcky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se preparaba para una nueva sesión de fotos en las playas de Tarifa, cuando se coló en el encuadre un protagonista inesperado: un precioso cachorro de Husky Siberiano, al que la 'influencer' ya califica de nuevo "amigo".

