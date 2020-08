ig Nicole Kimpel, la mejor enfermera de Antonio Banderas. El actor permanece aislado tras haber dado positivo en Covid-19 y su chica se ha convertido en su mejor enfermera, que aunque guardando distancias, le cuida como nadie.

Ver esta publicación en Instagram The best summer...thanks to you❤️!!! Una publicación compartida de Hugo Martin Sierra (@hugomartin_sierra) el 15 Ago, 2020 a las 10:21 PDT Hugo Martín Sierra vive su mejor verano.Será porque Ivana Icardi forma parte ahora de su vida que Hugo está viviendo el que llama "mi mejor verano".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.