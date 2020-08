Ver esta publicación en Instagram ⚓️... . #Domingo #mar #enfamilia #milesdebesosfamilia Una publicación compartida de Amelia Bono (@ameliabono) el 23 Ago, 2020 a las 1:53 PDT Amelia Bono, presume de cuerpazo en alta mar. La empresaria está disfrutando de sus vacaciones a bordo de un yate y ha querido ponernos los dientes largos con una foto en la que luce tipazo en bañador.

Ver esta publicación en Instagram Esto es imparable. Te quiero @dr.carlabarber 💙 Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 23 Ago, 2020 a las 4:02 PDT Diego Matamoros, dispuesto a que lo suyo con Carla dure para siempre. Desde que anunciaran públicamente su relación se han vuelto inseparables y él mismo acaba de confesar que lo suyo es "imparable".

Ver esta publicación en Instagram 😅 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 23 Ago, 2020 a las 9:05 PDT El divertido posado veraniego de Chiara Ferragni y su pequeño Leo. La modelo ha compartido el posado mas inusual de la red, y es que luce tipazo (algo a lo que estamos acostumbrados) pero lo hace escondiendo su cara y en su lugar aparece la de su hijo. ¡Nos lo comemos!

