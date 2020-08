Ver esta publicación en Instagram Que el viento nos guíe ❤️ Una publicación compartida de Fabbio (@fabio_colloricchio) el 29 Ago, 2020 a las 6:20 PDT Fabio lanza un romántico mensaje a Violeta. "Que el viento nos guíe", escribe junto a esta tierna imagen de sus vacaciones en Ibiza. Esta relación, sin duda, va viento en popa a toda vela.

Ver esta publicación en Instagram Venezia con il mio amore ❤️ Una publicación compartida de Álvaro Morata (@alvaromorata) el 29 Ago, 2020 a las 4:30 PDT Morata y Alice, de vuelta a un lugar muy especial. En Venecia se dieron el 'Sí, quiero' y ahora han regresado para pasar unos días junto a sus hijos... ¡Está siendo mágico!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOLA INDIGO (@lolaindigo) el 29 Ago, 2020 a las 2:34 PDT Lola Índigo presume de culazo. De culazo y de cuerpazo, la cantante ha hecho arder la red con estas imágenes... ¡Exagerado!

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Mercedes Milá (@lametazo) el 27 Ago, 2020 a las 11:14 PDT Mercedes Milá, a gusto con Jesús Calleja. La presentadora ha compartido un dulce recuerdo con Calleja de todo el tiempo que pasaron juntos grabando y sus seguidores ya se han vuelto locos diciendo que harían una pareja monísima... ¿Qué pensáis?

Ver esta publicación en Instagram Cae la tarde ☀️ Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) el 25 Ago, 2020 a las 10:19 PDT Bibiana Fernández se pone sexy La actriz y colaboradora de televisión está encantada con su cuerpazo, y no duda en enseñarlo en las redes sociales cada vez que puede. Pero claro, Instagram tiene una política muy firme contra lo desnudos, y en especial contra los pechos femeninos, así que ha preferido hacer un posado de lo más elegante cortando la foto por la zona del pecho mientras se lo tapaba con las manos. ¡Qué bonito... y qué tipazo a sus 66 años!

Ver esta publicación en Instagram Bajo del mar... Hay siempre ritmo en nuestro mundo Al natural ... 🎶🎵 Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) el 24 Ago, 2020 a las 8:16 PDT Irene Rosales se convierte en sirena La mujer de Kiko Rivera disfruta de unos días de vacaciones en familia en Huelva y allí ha cumplido su sueño y el de su hija Ana: ser sirena por un día.

Ver esta publicación en Instagram Como un animal, salvaje. Una publicación compartida de Maríapatiño (@mariapatino1508) el 23 Ago, 2020 a las 12:12 PDT María Patiño saca su lado más salvaje La presentadora de 'Socialité' ha querido posar con su nueva mascota y mostrar su lado más natural. Descalza y con la melena al viento, está guapísima.

Ver esta publicación en Instagram Gracias por tanta generosidad y cariño. ❤️🤫 Una publicación compartida de Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) el 22 Ago, 2020 a las 5:07 PDT Kiko Matamoros y su imagen más impactante El colaborador de Telecinco, que se encuentra de vacaciones con su novia, Marta López, ha compartido esta imagen, fumando un puro, para demostrar que se recupera satisfactoriamente de sus problemas de salud. ¡Ánimo Kiko!

Ver esta publicación en Instagram 🏄🏻‍♀️ Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 22 Ago, 2020 a las 6:08 PDT Kim Kardashian se apunta al paddle surf Kim no deja de sorprendernos. Ahora ha compartido en sus redes sociales una de sus última salidas: una excursión para hacer paddle surf. Y lo ha hecho con la mejor compañía, la de su hija North. ¿Qué se le da mal a esta chica?

@pilarrubio_oficial Instagram Pilar Rubio comparte el baño más especial de Máximo Adriano La mujer de Sergio Ramos ha querido mostrar cómo consigue relajar a su recién nacido. Con la ayuda de su hijo Alejandro, la comunicadora logra que el bebé se relaje con un baño en la piscina. ¡Una imagen ideal!

Ver esta publicación en Instagram 🌧❄️. #vmas Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 25 Ago, 2020 a las 7:11 PDT Lady Gaga, en la bañera La cantante ha vuelto a sacar su faceta más polémica con este posado de lo más irreverente en un bañera con hielos. Pero, si hay algo que nos ha sorprendido aun más, es que la intérprete no se ha quitado la mascarilla ni para darse un chapuzón. Nunca dejarás de sorprendernos...

Ver esta publicación en Instagram Fuiste,eres y serás mi más bonita casualidad. Te amo @irenerova24 #kikorivera Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 24 Ago, 2020 a las 9:30 PDT Kiko Rivera declara su amor a Irene El cantante ha sacado su lado más romántico con esta bonita declaración de amor a su mujer. “Fuiste,eres y serás mi más bonita casualidad”, aseguró junto a la foto.

Ver esta publicación en Instagram ForEver grateful for this true blessing💙 Una publicación compartida de Lea Michele (@leamichele) el 26 Ago, 2020 a las 11:24 PDT Lea Michele con su pequeño La actriz ha compartido su primera foto con su pequeño, Evan Leo. Reich y Lea han cumplido el sueño de su vida al ser padres por primera vez tras dar el 'sí, quiero' en marzo de 2019.

Ver esta publicación en Instagram Depurando ando 🤟🙏🏼🤟 Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 26 Ago, 2020 a las 9:00 PDT Ricky Martín, espectacular El cantante ha compartido una foto haciendo deporte y nos ha demostrado que está igual de impresionante que siempre.

Ver esta publicación en Instagram El amor es un sacramento que debería recibirse de rodillas. 💙 Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 27 Ago, 2020 a las 4:23 PDT Diego Matamoros, muy enamorado La relación de Diego y Carla va viento en popa. Tantos es así que la pareja no para de dedicarse su amor en las redes sociales.

