Ver esta publicación en Instagram Que el viento nos guíe ❤️ Una publicación compartida de Fabbio (@fabio_colloricchio) el 29 Ago, 2020 a las 6:20 PDT Fabio lanza un romántico mensaje a Violeta. "Que el viento nos guíe", escribe junto a esta tierna imagen de sus vacaciones en Ibiza. Esta relación, sin duda, va viento en popa a toda vela.

Ver esta publicación en Instagram Venezia con il mio amore ❤️ Una publicación compartida de Álvaro Morata (@alvaromorata) el 29 Ago, 2020 a las 4:30 PDT Morata y Alice, de vuelta a un lugar muy especial. En Venecia se dieron el 'Sí, quiero' y ahora han regresado para pasar unos días junto a sus hijos... ¡Está siendo mágico!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOLA INDIGO (@lolaindigo) el 29 Ago, 2020 a las 2:34 PDT Lola Índigo presume de culazo. De culazo y de cuerpazo, la cantante ha hecho arder la red con estas imágenes... ¡Exagerado!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io