Ver esta publicación en Instagram Summer adventures 📍¿Qué habéis hecho vosotros este fin de semana? #byebyeaugust Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 30 Ago, 2020 a las 2:26 PDT Tamara Falcó, una exploradora muy estilosa. La diseñadora ha vuelto a dar una lección de estilo, esta vez modo deportivo. Algunos de sus seguidores incluso bromean con su parecido con Dora la exploradora, pues oye, se da un aire... ¡Tami la exploradora!

