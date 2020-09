Ver esta publicación en Instagram 🤍 . #tardesbuenas #nuevocurso #muchasganas #Madrid #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 4 Sep, 2020 a las 11:31 PDT Sara Carbonero, ilusionada con su nueva etapa en Madrid. La presentadora y su familia han regresado a España tras cinco años viviendo en Oporto y después de pasar sus vacaciones más familiares entre el pueblo de su marido Iker Casillas y el suyo.

Ver esta publicación en Instagram Estrenando el pelo rosa💞 Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros) el 5 Sep, 2020 a las 2:54 PDT Anita Matamoros se pasa al rosa. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha decidido teñir su pelo de rosa para comenzar con un nuevo look el curso escolar y antes de poner rumbo a Milán.

Ver esta publicación en Instagram Mi Tierra y mi pasión, puedo pedir más?😍 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 5 Sep, 2020 a las 6:43 PDT Sofía Suescun vuelve a su tierra. La colaboradora de televisión ha compartido una sugerente imagen en bañador junto a un caballo con el que posa. ¿Será que se ha vuelto una amazona?

Ver esta publicación en Instagram Artist life 🤟🚨 Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 4 Sep, 2020 a las 5:38 PDT Lady Gaga, el arte de la mujer camaleónica. La artista ha vuelto a cambiar de look y esta vez ha optado por una larga melena de color azul que le sienta de maravilla.

Ver esta publicación en Instagram Who, me? Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne) el 4 Sep, 2020 a las 11:42 PDT Cara Delevigne rememora su infancia. La actriz ha compartido una tierna imagen de su infancia en la que vemos lo poco que ha cambiado en estos años.

