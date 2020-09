Ver esta publicación en Instagram 💪💪💪 Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el 10 Sep, 2020 a las 11:15 PDT Pilar Rubio ha regresado al gimnasio. La presentadora, que el pasado julio dio a luz a su cuarto hijo, ha retomado su rutina de entrenamiento. Pilar ha compartido una foto en la que aparece en el gimnasio con una compañía muy especial, la de su hijo Alejandro.

