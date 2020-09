Ver esta publicación en Instagram My forever guy...so grateful for you @nickjonas Una publicación compartida de Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) el 12 Sep, 2020 a las 11:06 PDT Priyanka Chopra y Nick Jonas, inseparables. La actriz ha compartido esta tierna imagen junto a su marido desde el coche y le ha dedicado un bonito mensaje: "Mi chico para siempre... muy agradecida por ti".

Ver esta publicación en Instagram 🌿 a conjunto .. #mibambam Una publicación compartida de Elena Furiase 🌹🌴 (@elenafuriase) el 12 Sep, 2020 a las 10:02 PDT Elena Furiase y su peque, a juego. Nunca mejor dicho, porque jugar han jugado sin parar, y mamá e hijo han presumido de ir a conjunto en su ropa.

Ver esta publicación en Instagram 💕👄🧠🐷🦄🎆 in another life I was the pink pantherrrrrrrrrrrrrr Una publicación compartida de María Pedraza (@mariapedraza_) el 13 Sep, 2020 a las 9:19 PDT María Pedraza se lanza al rosa. ¡Nos encanta! La actriz se ha atrevido a pasarse al rosa en su cabello y no podría quedarle mejor.

