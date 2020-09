Ver esta publicación en Instagram Ella. Una publicación compartida de JOSE LAMUÑO (@jose_lamuno) el 17 Sep, 2020 a las 5:39 PDT José Lamuño y Andrea Duro, su foto entre descanso y descanso de FoQ. Todo apunta a que esta pareja de actores lo será también en esta nueva entrega especial de capítulos de la serie... ¿Qué os parecen?

Ver esta publicación en Instagram 🍸new proyect🍴 Una publicación compartida de Javier Tudela (@javier_tudela14) el 17 Sep, 2020 a las 5:20 PDT Javier Tudela y Makoke se unen a Torito en un nuevo proyecto. Madre e hijo han posado así de limpitos, notese la ironía, para un misterioso proyecto que estamos deseando conocer...

Ver esta publicación en Instagram Begging on my knees. Baby won’t you please. Run your fingers through my hair. Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 17 Sep, 2020 a las 1:20 PDT El extrañísimo vídeo de Miley Cyrus que ha desconcertado a sus seguidores. La cantante ha compartido estas imágenes en las que escribe: "¿Quieres tocar?", mientras mira de forma seductora y pasa su lengua por sus labios, y todo esto en 'topless'... ¿Qué está tramando?

Ver esta publicación en Instagram Falta muy poquito para empezar en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid 2 de Octubre #ganasdetrabajarenloquenosgusta Una publicación compartida de Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval) el 13 Sep, 2020 a las 4:57 PDT Jorge Cadaval se mete en la piel de Fernando Simón Los Morancos ha compartido este divertido vídeo, en el que aparecen caracterizados de Fernando Simón y Corinna, para anunciar su nuevo espectáculo, que comenzará el 2 de octubre en el teatro Rialto de Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Con un trípode roto y en contra reloj con el sol, la cámara capturó este momento🧡 Una publicación compartida de Beatriz Retamal Sáez (@bearsaez) el 15 Sep, 2020 a las 5:59 PDT Bea Retamal cuenta 'díficil' que fue hacer esta foto Pues a pesar de todas las adversidades el amor triunfa y es lo que cuenta. La ex gran hermana ha compartido esta romántica foto junto a su chico en la que parece que todo está de maravilla... Pero no. "Con un trípode roto y en contra reloj con el sol, la cámara capturó este momento", ha confesado. ¡Qué bonito es el amor!

Ver esta publicación en Instagram Always a vibe. Una publicación compartida de 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens) el 13 Sep, 2020 a las 5:20 PDT Vanessa Hudgens, irreconocible A la actriz le han llovido los piropos con esta foto que ha subido a su Instagram. Desde luego, si no quiere soltera, no se queda. Muchos de sus seguidores no han dudado en pedirle matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram #H Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 14 Sep, 2020 a las 4:49 PDT Pablo Alborán sube la temperatura El cantante, que este verano explicaba públicamente ser homosexual, ha derretido a todos sus seguidores con una foto en blanco y negro donde aparece dándose un sugerente baño con el torso desnudo. Y es que a sus 32 años Pablo está imponente.

Laura Matamoros Instagram Laura Matamoros, orgullosa de sus chicos La hija de Kiko Matamoros se pone 'posesiva' en el buen sentido con su última foto en redes. “Míos” escribe Laura junto a un selfie que se ha hecho mientras su pareja Benji y su pequeño Matías. Mas tierno imposible.

Ver esta publicación en Instagram ✨sunlights☀️🌈 Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros) el 15 Sep, 2020 a las 9:47 PDT Anita Matamoros, muy sensual Si alguien viera estas fotos de la hija de Makoke y Kiko y no la conociera de nada, se pensaría que la chica no está metida en ninguna polémica con nadie. Y es que las fotos que compartido son todo paz, armonía y ¡sensualidad! Anita ha compartido varios imágenes sin nada arriba, aunque eso sí, no se la ve nada.

Ver esta publicación en Instagram Alerta roja #culturasegura #alertaroja Una publicación compartida de Santi Millán (@santimillan) el 17 Sep, 2020 a las 6:27 PDT Santi Milán, por una cultura segura El actor ha compartido una fotografía con el mensaje de 'Alerta Roja' para pedir que puedan seguir haciéndose eventos de forma segura para que nadie pierda su puesto de trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Pero sigooo siendooo El Reeeeey! 👑 Una publicación compartida de ANDRÉS (@dvicio_andres) el 16 Sep, 2020 a las 6:10 PDT Andrés Dvicio sorprende con su nuevo corte de pelo El cantante ha publicado unas fotografías donde se puede apreciar cómo a decidido cambiar radicalmente de peinado. Ahora, Andrés Dvicio ha decidido raparse completamente los dos lados de su cabeza. Andrés ha demostrado que está guapo con todo lo que se haga.

