Ver esta publicación en Instagram ¿Quieres descubrir cómo se hizo? Ya disponible en mi canal de @youtube Muchas gracias a todo el equipo de @merymakeup por este increíble trabajo. Una publicación compartida de Rosa López (@rosalopezoficial) el 15 Sep, 2020 a las 5:46 PDT Rosa López tardó seis horas en 'quedarse en los huesos' El pasado 1 de noviembre, la cantante sorprendía a sus seguidores publicando dos fotografías en las que aparecía semidesnuda, con el cuerpo pintado mitad sólo en los huesos. En su momento, Rosa explicaba que esta era su forma de homenajear en el día de Todos Los Santos a " todas aquellas personas que no están pero nos acompañan e iluminan el camino". Ahora, unos meses después ha compartido cómo fue esa sesión de 'chapa y pintura' y que duró seis horas.

Ver esta publicación en Instagram Falta muy poquito para empezar en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid 2 de Octubre #ganasdetrabajarenloquenosgusta Una publicación compartida de Jorge Cadaval Perez (@jorgecadaval) el 13 Sep, 2020 a las 4:57 PDT Jorge Cadaval se mete en la piel de Fernando Simón Los Morancos ha compartido este divertido vídeo, en el que aparecen caracterizados de Fernando Simón y Corinna, para anunciar su nuevo espectáculo, que comenzará el 2 de octubre en el teatro Rialto de Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Con un trípode roto y en contra reloj con el sol, la cámara capturó este momento🧡 Una publicación compartida de Beatriz Retamal Sáez (@bearsaez) el 15 Sep, 2020 a las 5:59 PDT Bea Retamal cuenta 'díficil' que fue hacer esta foto Pues a pesar de todas las adversidades el amor triunfa y es lo que cuenta. La ex gran hermana ha compartido esta romántica foto junto a su chico en la que parece que todo está de maravilla... Pero no. "Con un trípode roto y en contra reloj con el sol, la cámara capturó este momento", ha confesado. ¡Qué bonito es el amor!

Ver esta publicación en Instagram Always a vibe. Una publicación compartida de 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens) el 13 Sep, 2020 a las 5:20 PDT Vanessa Hudgens, irreconocible A la actriz le han llovido los piropos con esta foto que ha subido a su Instagram. Desde luego, si no quiere soltera, no se queda. Muchos de sus seguidores no han dudado en pedirle matrimonio.

