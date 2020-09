Ver esta publicación en Instagram Alerta roja #culturasegura #alertaroja Una publicación compartida de Santi Millán (@santimillan) el 17 Sep, 2020 a las 6:27 PDT Santi Milán, por una cultura segura El actor ha compartido una fotografía con el mensaje de 'Alerta Roja' para pedir que puedan seguir haciéndose eventos de forma segura para que nadie pierda su puesto de trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Pero sigooo siendooo El Reeeeey! 👑 Una publicación compartida de ANDRÉS (@dvicio_andres) el 16 Sep, 2020 a las 6:10 PDT Andrés Dvicio sorprende con su nuevo corte de pelo El cantante ha publicado unas fotografías donde se puede apreciar cómo a decidido cambiar radicalmente de peinado. Ahora, Andrés Dvicio ha decidido raparse completamente los dos lados de su cabeza. Andrés ha demostrado que está guapo con todo lo que se haga.

Ver esta publicación en Instagram @Ricky_Martin and I want to make sure you’re registered to vote! 🇺🇸 Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 17 Sep, 2020 a las 9:43 PDT Eva Longoria vota junto a Ricky Martin Eva Longoria ha compartido una fotografía junto al cantante Ricky Martin. Ambos han acudido juntos a votar en Estados Unidos y han animado a sus seguidores a que lo hagan.

