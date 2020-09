Ver esta publicación en Instagram Con la mia Nonna 💙 Una publicación compartida de GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) el 18 Sep, 2020 a las 12:29 PDT Gianmarco presume de su abuelita de 100 años. "Te quiero mucho abuela", escribe el italiano junto a este vídeo en el que aparece dando de comer a su abuelita.

Ver esta publicación en Instagram No hay nada como hermandad. Una publicación compartida de Marc Anthony (@marcanthony) el 18 Sep, 2020 a las 2:22 PDT Marc Anthony presume de hermandad con Maluma. Son grandes amigos y han celebrado el cumpleaños de Marc juntos y seguro que pasándolo en grande.

instagram Lorena Gómez tiene al ayudante más tierno. Así ha fotografiado al pequeño René en su estudio. El pequeño acompaña a mamá al trabajo y ella se ha derretido con la estampa.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io