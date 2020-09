Ver esta publicación en Instagram Abusando del leopardo 🐯 #animalprint #fridaymood Una publicación compartida de Cristina CastaÑo (@cristinacastano_oficial) el 25 Sep, 2020 a las 4:23 PDT Cristina Castaño arrasa con el 'animal print'. Arrasa de lo mucho que ha gustado en la red y que literalmente arrasó con el leopardo que quedaba en la tienda, ¡no le falta detalle!

Ver esta publicación en Instagram Cuanto me llenan el corazón estos momentos! #familia #amorporlosanimales Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 25 Sep, 2020 a las 8:41 PDT El pequeño Matteo Bisbal, amante de los animales. Como su papá, el hijo de David y Rosanna ya parece amar a los animales y ha sido el propio cantante quien ha compartido este vídeo en el que muestra como no le tiene ningún miedo a los caballos. ¡Y qué grande está ya!

Ver esta publicación en Instagram La suerte de tener en tu vida a un genio❤️ Feliz cumpleaños Pedro!! #teidolatro Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 25 Sep, 2020 a las 4:36 PDT Pedro Almodóvar cumple 71 rodeado de cariño. Penélope ha desvelado que se siente afortunada de tener en su vida a un "genio" como Pedro, y así ha felicitado a su gran amigo por su cumpleaños, tirando de carrete.

Ver esta publicación en Instagram Mi infinito. Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) el 20 Sep, 2020 a las 12:31 PDT Risto Mejide y su romántico mensaje El presentador de 'Todo es mentira' ha compartido una fotografía de su pareja, Laura Escanes, con un romántico mensaje. "Mi infinito", con estas palabras el periodista refleja todo lo que ella significa para él.

Ver esta publicación en Instagram #2014 @worldmusicawards #tbt Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 24 Sep, 2020 a las 6:34 PDT David Bisbal presume de trofeo El cantante ha compartido una fotografía para recordar el premio que ganó en 2014 en los 'World Music Awards'. Compañeros de profesión como Rosana han resaltado que sigue "igual de guapo".

Ver esta publicación en Instagram Ciao Belli . #aglioepomodorini Una publicación compartida de Andrés Velencoso (@andresvelencoso) el 24 Sep, 2020 a las 9:28 PDT Andrés Velencoso muestra sus dotes culinarios El modelo ha demostrado que no solo se caracteriza por su espectacular belleza, sino que también es capaz de crear platos exquisitos. A través de este vídeo, ha mostrado de manera rápida los pasos que ha seguido para cocinar un plato de pasta. Desde luego, ¡tenía una pinta espectacular!

Instagram Alejandra Rubio, sus dotes con la pintura La hija de Terelu Campos ha demostrado ser toda una artista. La colaboradora de 'Viva la vida' ha compartido una fotografía donde muestra algunas de las pinturas que ella misma ha realizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 23 Sep, 2020 a las 7:01 PDT Rosanna Zanetti presume de embarazo La pareja de David Bisbal ha compartido el resultado de una sesión fotográfica que realizó y donde se le puede ver espectacular con un vestido largo con estampado de flores. Una instantánea muy especial en la que se puede apreciar lo avanzado que está su embarazo. El cantante no ha podido contenerse y ha acabado comentando a estas fotografías con un "¡Dios mío de mi vida!". Sin duda, ambos están viviendo un gran momento personal y cada día se les puede ver más unidos y enamorados.

Ver esta publicación en Instagram Sonríe...aunque no te apetezca 🤣🤣🤣 Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 23 Sep, 2020 a las 6:21 PDT Cristina Pedroche no pasa por su mejor momento La colaboradora de 'Zapeando' ha compartido una fotografía con el texto: "Sonríe... aunque no te apetezca". Lo cierto es que Cristina Pedroche y su pareja no están pasando por su mejor momento, y es que después de haber tenido que cerrar DiverXo por un incendio, ahora han tenido que volver a hacerlo.

Ver esta publicación en Instagram Adiós veranito, ahora sí que parece que refresca 🤣 hasta el año que viene 😭 Una publicación compartida de Irene Junquera (@irenejunquera) el 21 Sep, 2020 a las 6:04 PDT Irene Junquera, últimos días de playa La periodista deportiva está disfrutando de sus últimos días de playa antes de tener que volver al trabajo. Irene Junquera ha aprovechado hasta el último momento los últimos días del verano para desconectar.

Ver esta publicación en Instagram PCR . 👍😷 ------------------------- #Covid-19 #Pruebas #PCR #MercadoCentral #Diagonal #Serie #TVE1 #CulturaSegura Una publicación compartida de Jesus Olmedo (@jesusolmedo007) el 21 Sep, 2020 a las 5:33 PDT Jesús Olmedo se somete a la prueba de PCR El actor ha compartido con sus seguidores cómo se realiza la prueba de PCR. Un vídeo con el que ha querido demostrar que se están tomando todas las medidas necesarias para poder seguir disfrutando de una cultura segura.

Instagram Anita Matamoros, su visita a la clínica La hija de Kiko Matamoros ha regresado a la clínica para poder comenzar con sus sesiones de láser con las que pretende tapar sus cicatrices. La joven se operó los pechos en junio para hacerse una mastopexia. Sin embargo, una infección en una de sus prótesis provocó que en julio tuviese que volver a pasar por quirófano.Ahora, espera que las señales que le ha dejado la operación queden lo más tapadas posibles.

Ver esta publicación en Instagram 2 years ago today 🖤 Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@pelayodiaz) el 22 Sep, 2020 a las 6:54 PDT Pelayo Díaz celebra su aniversario de bodas El estilista ha compartido una publicación para celebrar que lleva dos años casado junto a el empresario argentino Andy McDougall. Pelayo Díaz ha querido compartir con sus seguidores una fotografía donde recuerda este día tan especial.

Ver esta publicación en Instagram Last swim before going to Paris for @rolandgarros 💦❤️🇫🇷🧱 Una publicación compartida de FΞRNΛNDO VΞRDΛSCO (@ferverdasco) el 22 Sep, 2020 a las 9:34 PDT El último baño de Fernando Verdasco El tenista se está preparando para volver al trabajo. Fernando Verdasco ha compartido su último baño antes de tener que viajar a París para participar en el torneo de Roland Garros.

Ver esta publicación en Instagram Otoño = cambios ♥️ gracias @playextension Una publicación compartida de ALEXIA RIVAS (@alexiaarivas) el 21 Sep, 2020 a las 6:45 PDT Alexia Rivas presenta su cambio de 'look' La novia de Alfonso Merlos ha publicado un vídeo en el que muestra el cambio de 'look' que se ha hecho para dar la bienvenida al otoño. Alexia Rivas ha decidido comenzar esta nueva estación con flequillo, un cambio que le ha sentado fenomenal.

