Instagram Alejandra Rubio, sus dotes con la pintura La hija de Terelu Campos ha demostrado ser toda una artista. La colaboradora de 'Viva la vida' ha compartido una fotografía donde muestra algunas de las pinturas que ella misma ha realizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 23 Sep, 2020 a las 7:01 PDT Rosanna Zanetti presume de embarazo La pareja de David Bisbal ha compartido el resultado de una sesión fotográfica que realizó y donde se le puede ver espectacular con un vestido largo con estampado de flores. Una instantánea muy especial en la que se puede apreciar lo avanzado que está su embarazo. El cantante no ha podido contenerse y ha acabado comentando a estas fotografías con un "¡Dios mío de mi vida!". Sin duda, ambos están viviendo un gran momento personal y cada día se les puede ver más unidos y enamorados.

Ver esta publicación en Instagram Sonríe...aunque no te apetezca 🤣🤣🤣 Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 23 Sep, 2020 a las 6:21 PDT Cristina Pedroche no pasa por su mejor momento La colaboradora de 'Zapeando' ha compartido una fotografía con el texto: "Sonríe... aunque no te apetezca". Lo cierto es que Cristina Pedroche y su pareja no están pasando por su mejor momento, y es que después de haber tenido que cerrar DiverXo por un incendio, ahora han tenido que volver a hacerlo.

