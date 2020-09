Ver esta publicación en Instagram Ciao Belli . #aglioepomodorini Una publicación compartida de Andrés Velencoso (@andresvelencoso) el 24 Sep, 2020 a las 9:28 PDT Andrés Velencoso muestra sus dotes culinarios El modelo ha demostrado que no solo se caracteriza por su espectacular belleza, sino que también es capaz de crear platos exquisitos. A través de este vídeo, ha mostrado de manera rápida los pasos que ha seguido para cocinar un plato de pasta. Desde luego, ¡tenía una pinta espectacular!

Ver esta publicación en Instagram #2014 @worldmusicawards #tbt Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 24 Sep, 2020 a las 6:34 PDT David Bisbal presume de trofeo El cantante ha compartido una fotografía para recordar el premio que ganó en 2014 en los 'World Music Awards'. Compañeros de profesión como Rosana han resaltado que sigue "igual de guapo".

Ver esta publicación en Instagram Mi infinito. Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) el 20 Sep, 2020 a las 12:31 PDT Risto Mejide y su romántico mensaje El presentador de 'Todo es mentira' ha compartido una fotografía de su pareja, Laura Escanes, con un romántico mensaje. "Mi infinito", con estas palabras el periodista refleja todo lo que ella significa para él.

