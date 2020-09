Ver esta publicación en Instagram Cuanto me llenan el corazón estos momentos! #familia #amorporlosanimales Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 25 Sep, 2020 a las 8:41 PDT El pequeño Matteo Bisbal, amante de los animales. Como su papá, el hijo de David y Rosanna ya parece amar a los animales y ha sido el propio cantante quien ha compartido este vídeo en el que muestra como no le tiene ningún miedo a los caballos. ¡Y qué grande está ya!

Ver esta publicación en Instagram La suerte de tener en tu vida a un genio❤️ Feliz cumpleaños Pedro!! #teidolatro Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 25 Sep, 2020 a las 4:36 PDT Pedro Almodóvar cumple 71 rodeado de cariño. Penélope ha desvelado que se siente afortunada de tener en su vida a un "genio" como Pedro, y así ha felicitado a su gran amigo por su cumpleaños, tirando de carrete.

