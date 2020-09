María Pombo presume de barriguita

Ver esta publicación en Instagram 26 semanas con mi 🐣 Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 27 Sep, 2020 a las 3:16 PDT María Pombo presume de tripita. Sus seguidores siguen flipando con la barriguita tan pequeña que tiene, pero su pollito ya crece y ya se va notando más. ¡Qué ganas de conocer a Martín!

ig Fabiola ha querido compartir un bonito texto hacia su hijo Carlos para agradecer cómo se está portando ahora que su hermanito Kike necesita más atenciones por el coronavirus. Kike dio positivo y hay que prestarle más atención, pero Carlos está siendo todo un campeón y así se lo ha reconocido su madre: "Equilibrio... #gracias por tu #amor #generosidad y #comprension#carlosshowmanFeliz domingo 😘😘💕💕".

Ver esta publicación en Instagram Dreaming of Winter ❄️💛❄️💛❄️💛❄️💛 @moschino ❤️ Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 26 Sep, 2020 a las 3:03 PDT Heidi Klum da la bienvenida al invierno. Sacando su lado más divertido, la modelo ha compartido esta imagen poniéndoselo todo para estar calentita en casa.

Ver esta publicación en Instagram Lazy Sunday watching game after game #SuperSunday ⚽️ Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 27 Sep, 2020 a las 9:16 PDT David Beckham disfruta de un domingo 'perezoso'. El futbolista no tiene hoy ganas más que de estar tirado en el sofá viendo partidos... ¡Menudo domingo!

