la semana de los famosos en redes

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 3 Oct, 2020 a las 8:31 PDT La dulce espera de Rosanna y Bisbal. La pareja ha comparatido con sus seguidores esta bonita imagen en la que Rosanna ya luce una incipiente tripita de embarazo. !Ya les queda poco para ser papás de nuevo¡

Ver esta publicación en Instagram 🏠🇮🇨👍🏼🏄🏾‍♀️🖤 Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 3 Oct, 2020 a las 6:04 PDT Anabel Pantoja se niega a que llegue el invierno. La sobrina de la tonadillera se niega a enfundarse en pantalones largo y abrigo, y prefiere seguir pensando que estamos en verano, a si que no ha dudado en compatrir esta imagen luciendo tipazo en la playa.

Ver esta publicación en Instagram 😘 Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 3 Oct, 2020 a las 6:21 PDT La tierna estampa familiar de los West Kardashian. La empresaria ha conquistado a sus seguidores con esta imagen junto a su marido y a sus hijos que demuestra lo mucho que han crecido los peques de la casa.

Ver esta publicación en Instagram Nos hemos empapado, pero que felicidad 😍😍😍. Una publicación compartida de Malena Costa Sjögren (@malenacosta7) el 2 Oct, 2020 a las 4:31 PDT Malena Costa disfruta de un viernes de lluvia y caballos. A la modelo le encantan los animales y así ha disfrutado del arranque de fin de semana, empapada, pero feliz.

Ver esta publicación en Instagram Wonderland.. 🐰 📷 @barre_07 💚 Una publicación compartida de Michelle Jenner (@michellejoyjenner) el 2 Oct, 2020 a las 9:52 PDT Michelle Jenner ahora es Alicia... Pero no está en el país de las maravillas, al menos de momento. Así nos ha sorprendido hoy la actriz, ¡es su viva imagen!

Ver esta publicación en Instagram Mia se relaja y nos relaja tras el baño. Gracias @chelo_garcia_cortes y @marta_stone por el precioso albornoz personalizado 😌❤️ Una publicación compartida de Gustavo Gonzalez (@gusgonzalves) el 30 Sep, 2020 a las 11:38 PDT Gustavo González, feliz junto a su hija El colaborador ha compartido uno de los momentos más especiales que vive junto a su hija Mia. Además, ha agradecido a Chelo por el maravilloso regalo que le hicieron, y es que su hija no podría tener un mejor albornoz.

Ver esta publicación en Instagram Happy October 1st my ghoulish friends ☠️👻😈🧛🏻‍♀️🧟‍♀️🕷🕸🦇 Una publicación compartida de 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens) el 1 Oct, 2020 a las 8:23 PDT Vanessa Hudgens ya está preparada para Halloween La actriz ha compartido una fotografía disfrazada de gata para dar la bienvenida al mes de Octubre. Parece que Vanessa Hudgens ya está pensando qué disfraz decidirá ponerse en Hallowen.

Ver esta publicación en Instagram 🙏🙏🙏 Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) el 1 Oct, 2020 a las 7:28 PDT Makoke, su momento de reflexión La colaboradora de 'Viva la vida' ha compartido una espectacular fotografía de ella en la playa. Sin duda, un lugar idóneo para pasar unos días de relax y de reflexión.

Ver esta publicación en Instagram Estocolmo!!! Síndrome y disfrute! Un perfecto regalo de cumpleaños!! Love, boris Una publicación compartida de borisizaguirre (@borisizaguirre) el 30 Sep, 2020 a las 2:20 PDT Boris Izaguirre disfruta de unos días de desconexión Tras su éxito como presentador en 'Lazos de sangre', Boris Izaguirre está disfrutando de unas vacaciones en Estocolmo. Un viaje que ha hecho como regalo de cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram ¿Liso o rizado? 😍 Una publicación compartida de Rosa López (@rosalopezoficial) el 30 Sep, 2020 a las 2:46 PDT Rosa López se replantea un cambio de 'look' La cantante se está planteando pasar del pelo liso al rizado. La artista ha querido saber la opinión de sus seguidores para saber cuál de los dos estilos le sienta mejor. Lo cierto es que está espectacular de las dos maneras.

Ver esta publicación en Instagram Como dios me trajo al mundo. Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin) el 29 Sep, 2020 a las 11:14 PDT Alba Díaz se muestra "como Dios le trajo al mundo" La hija de Vicky Martín Berrocal ha compartido esta tierna instantánea de su infancia. En el momento de la fotografía, la joven tendría dos o tres años. Una imagen con la que evoca algunos recuerdos de su infancia.

Ver esta publicación en Instagram Soy feliz ... entre tus brazos más aún 🥰!!! Una publicación compartida de Hugo Martin Sierra (@hugomartin_sierra) el 29 Sep, 2020 a las 7:29 PDT Hugo Martín Sierra, muy feliz junto a su chica Hugo Martín parece estar muy feliz junto a su chica, Ivana Icardi. La relación, que surgió en 'Supervivientes', parece estar cada día más consolidada y no dudan en compartir numerosos mensajes llenos de amor.

Ver esta publicación en Instagram La felicidad debe ser esto...❤️❤️ Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 29 Sep, 2020 a las 8:48 PDT Cristina Pedroche, días de relax La colaboradora de 'Zapeando' ha decidido desconectar unos días y está pasando unos días disfrutando de la playa y el mar. El plan perfecto para aprovechar los últimos días de sol y calor.

Ver esta publicación en Instagram Ouhhh mamaaaaaa Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 28 Sep, 2020 a las 1:27 PDT Kiko Rivera muestra sus dotes como cocinero Parece que al hijo de Isabel Pantoja no solo se le da bien ser Dj. Kiko Rivera ha compartido con sus seguidores sus grandes dotes en la cocina y ha decidido mostrar algunas de sus mejores recetas.

Ver esta publicación en Instagram Felices 29 mi vida💛 . . #AlguienSeEstáHaciendoMayor #HappyHappyBirthday 🎉🎈👑 #TeQuieroChipirón Una publicación compartida de Andrea Molina (Andy)🍀 (@andymolina92) el 28 Sep, 2020 a las 3:03 PDT La felicitación más romántica de Andrea Molina a su chico La hija de Lydia Bosch ha decidido compartir un romántico mensaje a través de sus redes sociales para felicitar el cumpleaños de su chico, Juan Fernández.

Ver esta publicación en Instagram @lakers I’m ready. @kingjames I challenge you to a game of horse 😜 Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne) el 27 Sep, 2020 a las 5:17 PDT El sorprendente don de Cara Delevinge La modelo se ha sorprendido a sí misma al descubrir una de sus grandes habilidades. Cara Delevinge ha demostrado que tiene una gran puntería, y es que es capaz de encestar de espaldas sin ningún tipo de problema. Hasta tres veces lo intentó para comprobar que no había sido cuestión de suerte.

