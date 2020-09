Ver esta publicación en Instagram Como dios me trajo al mundo. Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin) el 29 Sep, 2020 a las 11:14 PDT Alba Díaz se muestra "como Dios le trajo al mundo" La hija de Vicky Martín Berrocal ha compartido esta tierna instantánea de su infancia. En el momento de la fotografía, la joven tendría dos o tres años. Una imagen con la que evoca algunos recuerdos de su infancia.

Ver esta publicación en Instagram ¿Liso o rizado? 😍 Una publicación compartida de Rosa López (@rosalopezoficial) el 30 Sep, 2020 a las 2:46 PDT Rosa López se replantea un cambio de 'look' La cantante se está planteando pasar del pelo liso al rizado. La artista ha querido saber la opinión de sus seguidores para saber cuál de los dos estilos le sienta mejor. Lo cierto es que está espectacular de las dos maneras.

Ver esta publicación en Instagram Estocolmo!!! Síndrome y disfrute! Un perfecto regalo de cumpleaños!! Love, boris Una publicación compartida de borisizaguirre (@borisizaguirre) el 30 Sep, 2020 a las 2:20 PDT Boris Izaguirre disfruta de unos días de desconexión Tras su éxito como presentador en 'Lazos de sangre', Boris Izaguirre está disfrutando de unas vacaciones en Estocolmo. Un viaje que ha hecho como regalo de cumpleaños.

