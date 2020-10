Ver esta publicación en Instagram Wonderland.. 🐰 📷 @barre_07 💚 Una publicación compartida de Michelle Jenner (@michellejoyjenner) el 2 Oct, 2020 a las 9:52 PDT Michelle Jenner ahora es Alicia... Pero no está en el país de las maravillas, al menos de momento. Así nos ha sorprendido hoy la actriz, ¡es su viva imagen!

Ver esta publicación en Instagram Nos hemos empapado, pero que felicidad 😍😍😍. Una publicación compartida de Malena Costa Sjögren (@malenacosta7) el 2 Oct, 2020 a las 4:31 PDT Malena Costa disfruta de un viernes de lluvia y caballos. A la modelo le encantan los animales y así ha disfrutado del arranque de fin de semana, empapada, pero feliz.

