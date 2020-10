Ver esta publicación en Instagram Querida vida, confío en ti😍😍 . . Oct. Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam) el 4 Oct, 2020 a las 7:43 PDT Chabelita, agradecida con la vida. La hija de Isabel Pantoja está muy feliz y uno de los motivos principales es Asraf Beno. Confía en la vida gracias a la alegría que le da tenerle tan cerca.

Ver esta publicación en Instagram Working on sundays! 💪🏼 Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 4 Oct, 2020 a las 5:42 PDT Paula Echevarría, llena de energía. Ni el embarazo ni que sea domingo hace que la actriz pare, ¡hay que cuidarse y lo tiene clarísimo!

