1 Ver esta publicación en Instagram FREEDOM. Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial) el 4 Oct, 2020 a las 12:15 PDT Amaia Montero, libre en la ducha La cantante ha compartido un vídeo dándose un baño y donde confiesa que se siente completamente libre. Todo esto después de haber estado envuelta en una polémica con Leire Martínez y que ha provocado que decida cerrar su perfil de 'Twitter'.

5 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Candela Peña (@candela_penya) el 5 Oct, 2020 a las 4:45 PDT Candela Peña elude las normas de 'Instagram' La actriz ha compartido hasta tres fotografías donde se le puede ver desnuda. Una imágenes donde ha tenido que tapar su pezón para que no se las borrase Instagram. De esta forma, ha querido denunciar la censura que existe en esta red social.

6 Ver esta publicación en Instagram 🐥 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 5 Oct, 2020 a las 6:06 PDT Chiara Ferragni posa embarazada Chiara Ferragni hizo público hace poco que está embarazada de su segundo hijo. Ahora, ha compartido una publicación donde muestra lo avanzado de su estado.

