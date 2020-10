la semana de los famosos en redes

Ver esta publicación en Instagram Adoro los dias de sol! ☀️ #vitaminaD Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 9 Oct, 2020 a las 3:07 PDT Paula Echevarría, look perfecto para lucir tripita. El embarazo ya se va notando y la actriz ha querido presumir de barriguita con un perfecto estilismo otoñal: Vestido de flores, botas cowboy y rebeca.

Ver esta publicación en Instagram Parece que estoy triste, pero no. Amo que @_oscarlozano juegue con mi pelo ❤️ Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 8 Oct, 2020 a las 11:11 PDT Cristina Pedroche luce melenaza a lo Berta Vázquez. Con un 'look' salvaje gracias a esa melena de leona, la colaboradora de televisión ha presumido de 'lookazo' que nos ha recordado mucho a la actriz Berta Vázquez.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 7 Oct, 2020 a las 2:16 PDT El espectacular cambio de 'look' de Chiara Ferragni La influencer, que hace pocos días anunciaba su embarazo, ha vuelto a sorprender a sus seguidores cambiando su melena rubia y lisa por una melena rizada y moreno. Sin duda, una transformación con la que sigue viéndose espectacular.

Instagram Carla Barber sufre una gran pérdida "Anoche me llamó mi madre, entre lágrimas: “Cotton” nos dejó. Jamás pensamos que esta pequeña bolita blanca que recogió de la calle hace mi madre hace ya 8 años pudiera regalarnos tantos momentos de felicidad. Estuvo abandonado mucho tiempo y al principio era miedoso y desconfiado. Con el tiempo y mucho cariño, se mostró como realmente era: Tranquilo, cariñoso, familiar y auténtico. Todos te echaremos de menos cottiton!! Te recordaremos siempre gordito", ha escrito en una publicación en la que ha compartido varias imágenes junto a él.

Ver esta publicación en Instagram 💦 Una publicación compartida de Miriam (@miriamsaavdra) el 7 Oct, 2020 a las 5:37 PDT Miriam Saavedra conquista las redes sociales La colaboradora de televisión ha presumido de cuerpazo con su última publicación. Miriam Saavedra sigue disfrutando de unos días de desconexión en la Cala Pi Maiorca.

Ver esta publicación en Instagram Hoy en el programa de @rhtve “Cerca de ti”🌹 Feliz martes Una publicación compartida de Antonia San Juan (@antonia_san_juan) el 6 Oct, 2020 a las 12:06 PDT Antonia San Juan posa desnuda en redes sociales La actriz ha compartido una fotografía donde enseña su retaguardia. Una forma muy original para anunciar su presencia en un programa de televisión.

Ver esta publicación en Instagram Mi madre con su primo hermano SM el Rey Juan Carlos #lequiocity #alessforever Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) el 6 Oct, 2020 a las 10:25 PDT Alessandro Lequio recuerda a su madre Alessandro Lequio ha compartido una fotografía en la que aparece su madre junto a un joven rey Juan Carlos. Una publicación que ha ido acompañada, como siempre, del hastagh "alessforever", en homenaje a su hijo.

Ver esta publicación en Instagram 👋🏼 @prettylittlething #ad Una publicación compartida de Jessica Goicoechea. (@goicoechea) el 5 Oct, 2020 a las 9:37 PDT La provocativa publicación de Jessica Goicoechea La modelo ha revolucionado las redes sociales con una fotografía donde aparece con la parte de abajo del bikini.

Ver esta publicación en Instagram 🐥 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 5 Oct, 2020 a las 6:06 PDT Chiara Ferragni posa embarazada Chiara Ferragni hizo público hace poco que está embarazada de su segundo hijo. Ahora, ha compartido una publicación donde muestra lo avanzado de su estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Candela Peña (@candela_penya) el 5 Oct, 2020 a las 4:45 PDT Candela Peña elude las normas de 'Instagram' La actriz ha compartido hasta tres fotografías donde se le puede ver desnuda. Una imágenes donde ha tenido que tapar su pezón para que no se las borrase Instagram. De esta forma, ha querido denunciar la censura que existe en esta red social.

Ver esta publicación en Instagram FREEDOM. Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial) el 4 Oct, 2020 a las 12:15 PDT Amaia Montero, libre en la ducha La cantante ha compartido un vídeo dándose un baño y donde confiesa que se siente completamente libre. Todo esto después de haber estado envuelta en una polémica con Leire Martínez y que ha provocado que decida cerrar su perfil de 'Twitter'.

