Ver esta publicación en Instagram 💦 Una publicación compartida de Miriam (@miriamsaavdra) el 7 Oct, 2020 a las 5:37 PDT Miriam Saavedra conquista las redes sociales La colaboradora de televisión ha presumido de cuerpazo con su última publicación. Miriam Saavedra sigue disfrutando de unos días de desconexión en la Cala Pi Maiorca.

Instagram Carla Barber sufre una gran pérdida "Anoche me llamó mi madre, entre lágrimas: “Cotton” nos dejó. Jamás pensamos que esta pequeña bolita blanca que recogió de la calle hace mi madre hace ya 8 años pudiera regalarnos tantos momentos de felicidad. Estuvo abandonado mucho tiempo y al principio era miedoso y desconfiado. Con el tiempo y mucho cariño, se mostró como realmente era: Tranquilo, cariñoso, familiar y auténtico. Todos te echaremos de menos cottiton!! Te recordaremos siempre gordito", ha escrito en una publicación en la que ha compartido varias imágenes junto aél.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 7 Oct, 2020 a las 2:16 PDT El espectacular cambio de 'look' de Chiara Ferragni La influencer, que hace pocos días anunciaba su embarazo, ha vuelto a sorprender a sus seguidores cambiando su melena rubia y lisa por una melena rizada y moreno. Sin duda, una transformación con la que sigue viéndose espectacular.

