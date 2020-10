Ver esta publicación en Instagram Feeding time 🍼 #INDIO 💙 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 11 Oct, 2020 a las 8:34 PDT Sofía Suescun da el biberón a su 'bebé'. La gran hermana ha compartido esta tierna imagen en la que aparece dando el bibe a su pequeño gatito, ¡cuánta ternura!

Ver esta publicación en Instagram Qué ganas de compartir el mundo contigo❤️ #felizdiadelaniña #dayofthegirl #TuNoSerasLaPrincesitaDeNadieSerasLaReina Una publicación compartida de Dafne Fernández (@dafnefernandez) el 11 Oct, 2020 a las 2:48 PDT Dafne, su dulce espera. La actriz está deseando compartir la vida con su bebé, que será una niña, y ha querido dedicarle unas bonitas palabras mientras luce tripita en el mar: "Tú no serás la princesa de nadie, serás la reina".

Ver esta publicación en Instagram 🍃 Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_) el 10 Oct, 2020 a las 12:58 PDT Sandra Gago tiene el look premamá perfecto para otoño. La joven modelo ha presumido de barriguita con este vestido de estampado florarl perfecto para el entretiempo.

