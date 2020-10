La semana de los famosos en la red

Ver esta publicación en Instagram 14/10/20 - Happy place. Pics by @jaumedelaiguana Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 15 Oct, 2020 a las 10:34 PDT Shakira descubre su lugar feliz: El mar. Con estas preciosas imágenes ha desvelado, la cantante, uno de sus planes favoritos: Surfear en el mar, hasta en pleno otoño.

Ver esta publicación en Instagram AUTUMN OUTFITS 🖤🍁🍄 Music: REMUNERADO @menend Una publicación compartida de ALX 🖤 (@alerubioc) el 17 Oct, 2020 a las 6:08 PDT Alejandra Rubio abre su armario otoñal. La influencer ha compartido con sus seguidores cuatro looks ideales para esta temporada. ¿Vas a copiar alguno?

Ver esta publicación en Instagram Rincones con encanto... 🌺🌸💐🌷🌼🌹🍁🍂 me gusta el Norte!!!! Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) el 17 Oct, 2020 a las 8:24 PDT Makoke se escapa al norte. Esta semana ha aprovechado para viajar al norte de España y ha querido compartir con nosotros este rinconcito tan mágico.

Ver esta publicación en Instagram Se acabó lo que se daba🥺☀️ Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 16 Oct, 2020 a las 7:26 PDT Rosalía presume de cuerpazo. Muchos estamos ya abrigados hasta las orejas pero ella ha disfrutado un poquito más del sol y el mar, y así de espectacular ha pasado para sus millones de seguidores a bordo de un barco.

Ver esta publicación en Instagram Vuelta al entreno después del confinamiento madre mía!!!! No tengo fuerza Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 15 Oct, 2020 a las 2:56 PDT Paz Padilla demuestra sus dotes realizando danza aérea La presentadora ha vuelto a sus entrenamientos después de haber tenido que parar durante una larga temporada por el confinamiento. La humorista ha reconocido que siente que ya no tiene la misma fuerza que antes, aunque seguro que es cuestión de días que vuelva a dominar este deporte.

Ver esta publicación en Instagram Salimos fatal, pero es auténtica. Feliz cumple bonita ♥️ @andreaduro Una publicación compartida de Juan Betancourt (@juanbetancourtt) el 14 Oct, 2020 a las 9:51 PDT La felicitación de Juan Betancourt a su chica Juan Betancourt ha compartido una fotografía de ambos y le ha dedicado un bonito mensaje para felicitarle por su 29 cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Vida! Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 14 Oct, 2020 a las 6:41 PDT David Bisbal comparte una tierna fotografía junto a Rosanna Zanetti El cantante ha compartido una fotografía junto a su pareja. En esta publicación se hace evidente lo avanzado que está el embarazo de Rosanna Zanetti. Ambos serán padres muy pronto y no pueden estar más felices.

Ver esta publicación en Instagram Casi me da algo pero aguanté😂😂 Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin) el 13 Oct, 2020 a las 9:51 PDT Alba Díaz, toda una deportista en la montaña Alba Díaz ha compartido una fotografía donde se le ve disfrutando de un día de bicicleta en la montaña. A pesar de reconocer que casi "le da algo" realizando este deporte, parece que finalmente le ha ido muy bien.

Ver esta publicación en Instagram Sorellina Leo 😍 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 13 Oct, 2020 a las 1:52 PDT Chiara Ferragni anuncia que espera una niña La influencer ha compartido un vídeo donde se le puede ver hablando con su hijo mientras muestra una de sus ecografías. Con esta entrañable publicación ha desvelado que está esperando una niña.

Ver esta publicación en Instagram Palacio de Anita, que vamos a juego💖😂 Feliz Martes!✨✨✨✨ Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros) el 13 Oct, 2020 a las 4:45 PDT Anita Matamoros, su visita al Palacio de Cristal La hija de Kiko Matamoros parece haber disfrutado de un gran día en el Parque del Retiro. La joven se ha "apropiado" del Palacio de Cristal tras ver cómo iba "a juego" con la exposición que alberga.

Ver esta publicación en Instagram Cleaning out my phone and found this old pic from Japan at the Tadao Ando Museum. Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 13 Oct, 2020 a las 8:17 PDT Kim Kardashian comparte un recuerdo junto a su marido Tras haber vivido una situación complicada y tras numerosos rumores que aseguraban que Kim Kardashian y Kanye West podrían poner fin a su relación, la 'influencer' ha compartido una fotografía en la que recuerda uno de sus viajes juntos.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos por haber dedicado un minuto en felicitarme , súper agradecida y muy afortunada 💕 Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece) el 13 Oct, 2020 a las 6:39 PDT Rocío Flores, emocionada por todas las felicitaciones que ha recibido La hija de Antonio David ha agradecido a través de sus redes sociales todos los mensajes de cariño que ha recibido en este día tan especial. La joven está viviendo un momento muy emocionante tras haber decidido independizarse para irse a vivir junto a su pareja.

Ver esta publicación en Instagram GRACIAS @venenolaserie #VENENO6 Una publicación compartida de Miriam Giovanelli (@miriamgiovanelli) el 12 Oct, 2020 a las 12:55 PDT Miriam Giovanelli, su cambio en 'La veneno'. La actriz ha participado en la serie de los Javis y no podría estar más agradecida por el éxito.

Ver esta publicación en Instagram El Renacido 🐼 Una publicación compartida de  OMAR MONTES (@omarmontesofficial) el 12 Oct, 2020 a las 8:33 PDT Omar Montes ahora es 'El Renacido'. ¿Os acordáis de la peli de Leonardo DiCaprio que le llevó a coronarse en los Oscar? Pues Omar Montes podría haberle sustituido perfectamente, vamos...

