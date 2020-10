Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos por haber dedicado un minuto en felicitarme , súper agradecida y muy afortunada 💕 Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece) el 13 Oct, 2020 a las 6:39 PDT Rocío Flores, emocionada por todas las felicitaciones que ha recibido La hija de Antonio David ha agradecido a través de sus redes sociales todos los mensajes de cariño que ha recibido en este día tan especial. La joven está viviendo un momento muy emocionante tras haber decidido independizarse para irse a vivir junto a su pareja.

Ver esta publicación en Instagram Cleaning out my phone and found this old pic from Japan at the Tadao Ando Museum. Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 13 Oct, 2020 a las 8:17 PDT Kim Kardashian comparte un recuerdo junto a su marido Tras haber vivido una situación complicada y tras numerosos rumores que aseguraban que Kim Kardashian y Kanye West podrían poner fin a su relación, la 'influencer' ha compartido una fotografía en la que recuerda uno de sus viajes juntos.



Ver esta publicación en Instagram Palacio de Anita, que vamos a juego💖😂 Feliz Martes!✨✨✨✨ Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros) el 13 Oct, 2020 a las 4:45 PDT Anita Matamoros, su visita al Palacio de Cristal La hija de Kiko Matamoros parece haber disfrutado de un gran día en el Parque del Retiro. La joven se ha "apropiado" del Palacio de Cristal tras ver cómo iba "a juego" con la exposición que alberga.

