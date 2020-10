Ver esta publicación en Instagram Sorellina Leo 😍 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 13 Oct, 2020 a las 1:52 PDT Chiara Ferragni anuncia que espera una niña La influencer ha compartido un vídeo donde se le puede ver hablando con su hijo mientras muestra una de sus ecografías. Con esta entrañable publicación ha desvelado que está esperando una niña.



Ver esta publicación en Instagram Casi me da algo pero aguanté😂😂 Una publicación compartida de ALBA (@albadiazmartin) el 13 Oct, 2020 a las 9:51 PDT Alba Díaz, toda una deportista en la montaña Alba Díaz ha compartido una fotografía donde se le ve disfrutando de un día de bicicleta en la montaña. A pesar de reconocer que casi "le da algo" realizando este deporte, parece que finalmente le ha ido muy bien.

Ver esta publicación en Instagram Vida! Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 14 Oct, 2020 a las 6:41 PDT David Bisbal comparte una tierna fotografía junto a Rosanna Zanetti El cantante ha compartido una fotografía junto a su pareja. En esta publicación se hace evidente lo avanzado que está el embarazo de Rosanna Zanetti. Ambos serán padres muy pronto y no pueden estar más felices.

Ver esta publicación en Instagram Salimos fatal, pero es auténtica. Feliz cumple bonita ♥️ @andreaduro Una publicación compartida de Juan Betancourt (@juanbetancourtt) el 14 Oct, 2020 a las 9:51 PDT La felicitación de Juan Betancourt a su chica Juan Betancourt ha compartido una fotografía de ambos y le ha dedicado un bonito mensaje para felicitarle por su 29 cumpleaños.

