Ver esta publicación en Instagram Vuelta al entreno después del confinamiento madre mía!!!! No tengo fuerza Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 15 Oct, 2020 a las 2:56 PDT Paz Padilla demuestra sus dotes realizando danza aérea La presentadora ha vuelto a sus entrenamientos después de haber tenido que parar durante una larga temporada por el confinamiento. La humorista ha reconocido que siente que ya no tiene la misma fuerza que antes, aunque seguro que es cuestión de días que vuelva a dominar este deporte.

