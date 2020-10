Ver esta publicación en Instagram Se acabó lo que se daba🥺☀️ Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 16 Oct, 2020 a las 7:26 PDT Rosalía presume de cuerpazo. Muchos estamos ya abrigados hasta las orejas pero ella ha disfrutado un poquito más del sol y el mar, y así de espectacular ha pasado para sus millones de seguidores a bordo de un barco.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io