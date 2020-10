Alejandra Rubio nos enseña su armario de otoño

Ver esta publicación en Instagram AUTUMN OUTFITS 🖤🍁🍄 Music: REMUNERADO @menend Una publicación compartida de ALX 🖤 (@alerubioc) el 17 Oct, 2020 a las 6:08 PDT Alejandra Rubio abre su armario otoñal. La influencer ha compartido con sus seguidores cuatro looks ideales para esta temporada. ¿Vas a copiar alguno?

Ver esta publicación en Instagram 14/10/20 - Happy place. Pics by @jaumedelaiguana Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 15 Oct, 2020 a las 10:34 PDT Shakira descubre su lugar feliz: El mar. Con estas preciosas imágenes ha desvelado, la cantante, uno de sus planes favoritos: Surfear en el mar, hasta en pleno otoño.

Ver esta publicación en Instagram Rincones con encanto... 🌺🌸💐🌷🌼🌹🍁🍂 me gusta el Norte!!!! Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) el 17 Oct, 2020 a las 8:24 PDT Makoke se escapa al norte. Esta semana ha aprovechado para viajar al norte de España y ha querido compartir con nosotros este rinconcito tan mágico.

