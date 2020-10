Instagram Anita Matamoros, así ha quedado su coche tras sufrir un accidente La hija de Kiko Matamoros ha tenido un accidente en un parking. Al intentar salir ha terminado dándole un golpe con una de las columnas. Anita Matamoros ha reconocido que era la primera vez que le sucedía algo así.

Ver esta publicación en Instagram Hace 6 años, cuando podíamos besar y abrazar, el mismo @ricky_martin lo hizo. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 21 Oct, 2020 a las 2:30 PDT Anabel Pantoja, su beso con Ricky Martin La colaboradora ha compartido una fotografía de hace seis años junto al cantante. Una imagen donde se podía ver lo feliz que estaba tras recibir un beso en la mejilla de Ricky Martin ¡y no es para menos!

Ver esta publicación en Instagram Flores de color para un dia gris 🌧☔ Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 20 Oct, 2020 a las 6:53 PDT Paula Echevarría recibe un regalo muy especial La 'influencer' ha compartido con sus seguidores el especial ramo de flores que ha recibido. Sin duda, una buena forma de darle un poco de color a un día gris.

Ver esta publicación en Instagram The best daddy💕 @davidbeckham #HarperSeven X Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 20 Oct, 2020 a las 11:04 PDT Victoria Beckham presume de marido La celebrity ha compartido una fotografía con la que quiere dejar claro que, para ella, David Beckham es "el mejor padre" que pueda existir. Una frase que ha ido acompañada de varias fotografías de él junto a su hija.

Ver esta publicación en Instagram Mi amor ❤️ @richorodriguez Una publicación compartida de ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) el 20 Oct, 2020 a las 5:22 PDT María Patiño, feliz junto a su marido La presentadora ha compartido una fotografía en la que no puede disimular lo enamorada que está de su marido, Ricardo Rodríguez. Una publicación que ha ido acompañada del texto: "Mi amor", con el que dejaba claro lo que significa para ella su pareja.

Paloma Cuevas, así vive la víspera al que sería su aniversario de boda con Ponce. Este domingo, 25 de octubre, se celebraría el 24 aniversario de boda de Enrique Ponce y Ana Soria. Su boda, en 1996, fue la más mediática de aquel año. En la víspera, Paloma ha compartido un melancólico mensaje en un lugar muy especial.

Pau Gasol, con Kobe siempre presente. El deportista ha querido compartir con sus seguidores este bonito regalo con el que recordará para siempre a su gran amigo y compañero de profesión.

El tierno mensaje de Antonio David a su hija: "Eso q tú me das... esos ratos que me regala la vida.!! @rotrece te quiero", le ha escrito el colaborador de Sálvame a su hija junto a una foto de ambos.

Elena Furiase y su chico, a la vida pirata. Elena y Gonzalo han podido disfrutar de una mini fiesta de disfraces para celebrar un cumpleaños familiar, ¡menudos dos piratas guapos!

Ver esta publicación en Instagram Sólo la naturaleza es capaz de hacernos desconectar para conectarnos de nuevo 🍂🍃🍄 #happyweekend ❤️ #blessed 🌟🙏 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 17 Oct, 2020 a las 4:06 PDT Georgina disfruta de un día rodeada de naturaleza junto a su familia Mientras que Cristiano Ronaldo sigue en cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus, Georgina ha aprovechado para disfrutar de un bonito día rodeada de naturaleza junto a su familia.

Ver esta publicación en Instagram Ser madre significa aceptar que tu corazón camina fuera de tu cuerpo 🖤. . #Verdeliss Una publicación compartida de verdeliss (@verdeliss) el 19 Oct, 2020 a las 6:19 PDT Verdeliss confiesa qué es para ella la maternidad La influencer ha compartido una bonita publicación junto a uno de sus hijos y ha reflexionado sobre qué significa para ella la palabra "madre".

Ver esta publicación en Instagram Confesiones en la arena 👣🤎🐾 Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 19 Oct, 2020 a las 4:33 PDT Lara Álvarez, confesiones en la arena La presentadora ha compartido una bonita fotografía junto a su perro, Choco. Lara Álvarez ha aprovechado este íntimo momento junto a su mascota para realizarle algunas "confesiones".

Telecinco Belén Esteban y Miguel Marcos celebran su amor La colaboradora de 'Sálvame' ha festejado el amor que siente por Miguel Marcos haciendo gala de sus grandes dotes para el baile junto a su pareja.

Asraf e Isa, su amor va viento en popa a toda vela. "Todo lo puede", confiesa Asraf, pues sí, su amor todo lo puede y así lo demuestran. La pareja ya se ha comprometido y estamos deseando ver ese bodorrio.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io