Ver esta publicación en Instagram Mi amor ❤️ @richorodriguez Una publicación compartida de ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) el 20 Oct, 2020 a las 5:22 PDT María Patiño, feliz junto a su marido La presentadora ha compartido una fotografía en la que no puede disimular lo enamorada que está de su marido, Ricardo Rodríguez. Una publicación que ha ido acompañada del texto: "Mi amor", con el que dejaba claro lo que significa para ella su pareja.

Ver esta publicación en Instagram The best daddy💕 @davidbeckham #HarperSeven X Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 20 Oct, 2020 a las 11:04 PDT Victoria Beckham presume de marido La celebrity ha compartido una fotografía con la que quiere dejar claro que, para ella, David Beckham es "el mejor padre" que pueda existir. Una frase que ha ido acompañada de varias fotografías de él junto a su hija.

Ver esta publicación en Instagram Flores de color para un dia gris 🌧☔ Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 20 Oct, 2020 a las 6:53 PDT Paula Echevarría recibe un regalo muy especial La 'influencer' ha compartido con sus seguidores el especial ramo de flores que ha recibido. Sin duda, una buena forma de darle un poco de color a un día gris.

