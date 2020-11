View this post on Instagram first halloween as a family 🥺🥺🤍 A post shared by Zee & Gee (@letzlovezigi) on Oct 31, 2020 at 11:39pm PDT Gigi y Zayn tienen un mini Hulk en casa, y no podría ser más tierno. ¡Está para comérselo! Así ha posado la pareja en el que es su primer Halloween juntos en familia.

View this post on Instagram 🥰🥰🥰💖💚 A post shared by Michelle Jenner (@michellejoyjenner) on Nov 1, 2020 at 6:29am PST Michelle Jenner, pura ternura. Disfrutando de la naturaleza y de sus animales, ¡no sabemos cuál nos gustaría ser, si la cabrita para que nos abrace así Michelle o Michelle para abrazar así a esa pequeña!

