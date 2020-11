Eva González ha sorprendido a todos sus seguidores con un gran cambio de 'look'. La presentadora ha dicho adiós a su melena castaña y ha optado por el color azul. Una fotografía que ha causado un gran impacto y ha provocado todo tipo de reacciones. Lo cierto es que, aunque no parece ser un cambio definitivo, le sienta estupendamente.

View this post on Instagram 🧚🏼 A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) on Nov 4, 2020 at 8:59am PST Eva González apuesta por una melena azul La presentadora ha dejado a todos sus seguidores impactados con este gran cambio de 'look. Aunque parece tratarse de un peluca, ha conseguido conquistar a muchos de sus seguidores. Algunos de sus compañeros no han podido evitar reaccionar a esta publicación mostrando lo mucho que les ha gustado. Mala Rodríguez, Roberto Leal o Vanesa Martín, son algunos de los famosos que han mostrado su asombro.

View this post on Instagram Pensaba que cuando cumpliera 32 ya no me pasaría esto con las fotos🤣🤣🤣. ¿Cuál es vuestra favorita? 🤪jajajaj A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) on Nov 4, 2020 at 8:54am PST Las fotografías más desfavorecidas de Cristina Pedroche La colaboradora intenta mostrar en sus redes sociales todas sus facetas, apostando siempre por la naturalidad. Entre ellas, la pareja de Dabiz Muñoz ha compartido con sus seguidores todas las "tomas falsas" que tienen sus fotografías hasta lograr "salir bien".

View this post on Instagram Vigía, compañer@, amante, amig@, guía y sobre todo 💙 📸 by @darwin.arbelo A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) on Nov 4, 2020 at 6:59am PST La escapada romántica de Diego Matamoros y Carla Barber Diego Matamoros y Carla Barber están disfrutando de unos días en pareja en Lanzarote. Ambos han demostrado estar cada día más enamorados y desde que anunciaron su relación no se han separado ni un segundo.

