View this post on Instagram PINK POP. A post shared by Amaia montero (@amaiamonterooficial) on Nov 9, 2020 at 11:30am PST Amaia Montero presume de cuerpazo La cantante ha sorprendido a sus seguidores tras publicar una fotografía donde se le puede ver presumiendo de curvas. Amaia Montero ha realizado un espectacular posado con un bikini rosa que le realza su figura.

View this post on Instagram Volver a tener fuerza para superarte a ti misma, es tremendamente reconfortante @corpore_alto_rendimiento #telasaereas A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) on Nov 9, 2020 at 11:32pm PST Paz Padilla muestra su gran avance en sus entrenamientos La presentadora ha compartido un vídeo donde presume de cómo gracias a su esfuerzo consigue superarse día a día. Algo que le parece completamente reconfortante.

View this post on Instagram Hoy celebro el día en que viniste al mundo para iluminarlo todo a tu paso. Feliz cumpleaños amor mío ❤️ @rachelvaldes_studio A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) on Nov 10, 2020 at 1:29am PST La romántica felicitación de Alejandro Sanz a su chica Alejandro Sanz ha compartido una bonita publicación en sus redes sociales para felicitar a Rachel Valdés. La pareja llevan saliendo desde hace más de un año y cada día parecen estar más felices juntos. "Hoy celebro el día en el que viniste al mundo para iluminarlo todo a tu paso", ha confesado el cantante.

