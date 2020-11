View this post on Instagram A post shared by Alice Campello-Morata (@alicecampello) La tierna imagen de Alice con su hijo Edo. El tercer hijo de Alice y Álvaro lleva unas semanas en nuestro mundo y a la modelo se le cae la baba, y no es para menos. Es una auténtica mamá canguro, aunque ella prefiere llamarlo su pequeño koala.

View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) El gran parecido de Lara Álvarez a su madre. "Como dos gotas de agua", comentan algunos de sus seguidores. Lo cierto es que Lara se parece muchísimo a su madre, no cabe duda. "Hasta el infinito y más allá", son las palabras que le ha dedicado en su perfil.

View this post on Instagram A post shared by 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗙𝗼𝗻𝘀𝗶 (@luisfonsi) El 'mood' de Luis Fonsi en viernes de pandemia. ¿Cuántos querríais estar como él? Nosotros nos apuntamos, desde luego.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría presume de tripita. Con este precioso vestido la actriz deja entrever su incipiente barriguita de embarazada. ¡Nos encanta!

View this post on Instagram A post shared by Fernando Tejero (@fernando_tejero) El divertido vídeo de Fernando Tejero transformado en bebé. El actor ha compartido con sus seguidores este divertido vídeo y no ha pasado desapercibido...

View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La nostálgica imagen de Elena Furiase. "Ay Madrid...volverás a ser tú", escribe mientras mira la ciudad desde uno de sus balcones.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io