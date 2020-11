View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) Heidi Klum y su marido Tom Kaulitz hacen arder la red. ¡En la ducha! Sin cortarse un pelo y cantando a todo pulmón, así se han dejado ver ante sus millones de seguidores, y se nota que acaban de ver Frozen II...





ig Sergio Ramos, ausente en un gran día. El futbolista no ha podido estar al lado de Marco en su 5º cumpleaños, pero le ha dedicado unas bonitas palabras. Pilar lo ha celebrado con una fiesta junto al resto de sus hijos: "Muchísimas felicidades mi niño👦🏼 !!! Ya hace 5 años que nos cambiaste la vida con tu alegría y tu gran personalidad. Espero que seas siempre súper feliz. Te amamos ❤️. PD: Papá, te echamos de menos".

View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid) Almudena Cid se adelanta a la Navidad. "Llamadme loca si queréis", confiesa ella, que tiene claro que "es la única forma de que la Navidad dure más de un mes". En su casa están deseando celebrar, así que, ¿por qué no? ¡Feliz Navidad Almudena!

View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony) Marc Anthony tiene una nueva compañera de piso. Es una cerdita y la ha llamado Filomena. ¡Qué cucada!

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Isabel Jiménez disfruta de un otoño de cuento. La presentadora ha compartido estas preciosas imágenes otoñales... ¡Qué inspiración!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io