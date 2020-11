View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja, ¿a dónde iría si pudiera viajar en el tiempo? Pues a cuando tenía 5 añitos y disfrutaba de la feria de Sevilla... Quizá porque por aquel entonces las cosas estaban más tranquilas en su familia.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) Alessandro Lequio recuerda un gran momento junto a sus hijos. Era 1996 y así paseaban por Roma.

View this post on Instagram A post shared by Vanesa Martín (@vanesamartin_) Vanesa Martín cumple 40. Con mucho amor de todos sus seguidores, la cantante ha celebrado un cumpleaños diferente pero lleno de alegrías.

View this post on Instagram A post shared by Alvaro Soler (@alvarosolermusic) Álvaro Soler, nuevo 'coach' de La Voz Alemania. El cantante participará como 'coach' en la versión Alemana de La Voz Kids. ¡Estamos deseando verlo!

View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) Maluma nos pone los dientes largos. ¡Quién pudiera estar así ahora! Nos morimos de envidia, pero de la sana... Menudo resumen de vacaciones, ¡qué gustazo!

