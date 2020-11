View this post on Instagram A post shared by ANITA (@_anitamatamoros) Ana Matamoros dedica unas románticas palabras a su chico La hija de Kiko Matamoros ha compartido una romántica publicación donde recuerda varios momentos vividos con su pareja. Esta ha sido la forma que ha tenido para felicitar a su chico, David, por su 29 cumpleaños. La pareja vive junta desde hace un tiempo y hace poco decidieron aumentar la familia con un precioso perrito.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera dedica una bonita felicitación a David Valldeperas El director de 'Sálvame', David Valldeperas, está de cumpleaños. El periodista cumple 47 años, un momento muy especial que Carlota Corredera ha querido recordar en su perfil de 'Instagram' mostrando uno de los mejores momentos que ha vivido junto a él durante el verano.

View this post on Instagram A post shared by Amaia montero (@amaiamonterooficial) Amaia Montero practica la "postura del guerrero" La cantante está en plena forma. Hace un tiempo, dejaba a sus seguidores sorprendidos con su gran cambio físico. Ahora, ha decidido mostrar algunas de los ejercicios que realiza al aire libre.

View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni ya tiene decorada su casa para Navidad La influencer ya tiene todo listo para Navidad. Chiara Ferragni ha compartido una bonita fotografía en la que se aprecia cómo ya tiene su árbol navideño instalado en casa. Una entrañable publicación en la que se puede ver lo bien que se lleva su mascota con su hijo.

Instagram La sorprendente fotografía de Elsa Pataky con su suegra Elsa Pataky ha felicitado a la madre de Chris Hemsworth por su 60 cumpleaños. Para ello, ha compartido una fotografía de ellas dos que ha dejado a todos sus seguidores impresionados, y es que muchos se han sorprendido al ver que parecen hermanas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io