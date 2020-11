Instagram Pilar Rubio demuestra cómo mantenerse en forma mientras cuidas de tus hijos La colaboradora de 'El Hormiguero' ha compartido un vídeo para demostrar que es compatible poder seguir con la rutina de entrenamientos mientras continúas ejercitando tu cuerpo. "ENTRENA CON TU BEBÉUnas pinceladas del entreno de hoy con Máximo Adriano", ha escrito junto a la publicación para animar a todas las madres a que hagan lo mismo.

View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El divertido árbol de Navidad de David Bustamante El cantante ha decidido innovar este año y ha optado por poner como árbol de Navidad un brócoli. Aunque, parece que más tarde no pudo resistir la tentación y terminó comiéndoselo.

View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) El mensaje de Lorena Gómez para reivindicar el lugar de las madres La cantante ha compartido en su cuenta de 'Instagram' un mensaje para dejar ver la gran labor que hacen las madres con sus hijos. "El corazón de una madre es la escuela del niño".

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El método infalible de Jesús Vázquez para comenzar el día con buena energía El presentador ha confesado que la mejor forma de comenzar el día con "buen rollo" es poniéndose "un pelucón". Desde luego, es una buena forma de comenzar con humor.

View this post on Instagram A post shared by Cristina CastaÑo (@cristinacastano_oficial) Cristina Castaño se muestra al natural La actriz ha compartido una fotografía donde se muestra al natural y sin nada de maquillaje. Una publicación que ha revolucionado las redes sociales y que ha conquistado a todos.

