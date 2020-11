View this post on Instagram A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) Dabiz Muñoz vuelve a abrir las puertas de su restaurante El cocinero se ha mostrado muy emocionado al poder volver a abrir su restaurante. Dabiz Muñoz ha mandado un mensaje lleno de energía y optimismo, asegurando que lo importante no es cuántas veces caigas, sino lo rápido que te levantas.

View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) El tierno vídeo de Gianluca Vacchi con su hija Gianluca Vacchi, que se hizo conocido por sus bailes en redes sociales, ha vuelto a sorprender a sus seguidores compartiendo su primer baile junto a su pequeña. Un vídeo muy entrañable donde se puede ver cómo también ha contado con la colaboración de sus mascotas.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Las diferentes portadas que barajó Anabel Pantoja para su libro En pleno conflicto familiar, Anabel Pantoja ha encontrado su refugio y su mayor fuente de alegría en la publicación de su libro. Ahora, la colaboradora ha querido mostrar a sus seguidores todas las propuestas de portada que tenía.

View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) Lara Álvarez se atreve con las pruebas de 'La casa fuerte' Lara Álvarez ha demostrado el gran equilibrio que tiene subida a una tabla de surf. Lo cierto es que a la presentadora no se le da nada mal.

View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) Dafne Fernández y su especial sesión fotográfica Ya queda poco para que la actriz de a luz, pero antes de eso ha querido aprovechar para pintarse la barriga con una ilustración muy especial para ella y con un gran significado.

