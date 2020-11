ig Ana de Armas lanza un emotivo mensaje tras el fallecimiento de una de sus compañeras. Ha despedido a la actriz cubana Broselianda Hernández, que ha muerto a los 56 años.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr) Alessandro Lequio comparte una emocionante imagen de Aless. Una de las pasiones del joven era el baloncesto y esta fotografía plasma a la perfección la emoción que sentía jugando.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Kiko Rivera celebra un nuevo triunfo. El DJ ha llegado al millón de seguidores en la red y ha mostrado todo su agradecimiento a sus 'fans'.

View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) Chris Hemsworth luce musculito. ¡Boquiabiertos! Así nos hemos quedado al ver esta imagen del actor haciendo deporte... Increíble.

