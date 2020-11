View this post on Instagram A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) La foto más tierna de Liam Hemsworth. Su perrete es su amigo más fiel e incondicional y ¡no se separan! Nos morimos de amor.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja se toma un respiro.Literalmente. Con todo lo que está viviendo su familia, la sobrina de la tonadillera ha aprovechado para dar un paseo y tomar el aire, aunque sea hasta con muletas.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio, a por todas. Pilar Rubio quiere hacerse con el cinturón naranja en kickboxing y con lo guerrera que es, estamos seguros de que lo logrará. ¡Ánimo Pilar! Nosotros, desde luego, preferiríamos no meternos con ella... ¡Menudos golpes!

View this post on Instagram A post shared by Alfonso Bassave (@alfonsobassave) Alfonso Bassave recuerda los inicios de Netflix. ¡Así de alocados celebraron el estreno de la plataforma! Menudo fiestón, desde luego.

View this post on Instagram A post shared by Jose Ribagorda Lopez (@joseribagorda) José Ribagorda celebra el Día Mundial de la Televisión.El presentador de Informativos Telecinco ha felicitado a sus compañeros y sobre todo ha agradecido a los espectadores, que dan "todo el sentido a nuestro trabajo".

