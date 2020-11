La semana de los famosos

View this post on Instagram A post shared by Dafne Fernández (@dafnefernandez) Dafne Fernández se prepara para dar a luz. La actriz está a punto de conocer a su segundo hijo y mientras espera se prepara con ejercicios y jugando a la consola.

View this post on Instagram A post shared by Juana Acosta (@juana_acosta) Juana Acosta comparte una foto inédita para celebrar su cumpleaños. La actriz ha querido regalar esta instantánea a sus seguidores para celebrar su cumpleaños, que este año será más especial que nunca porque lo celebra en su tierra.

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo) La romántica felicitación de María Pombo a su marido. La influencer ha querido lanzar un tierno mensaje de amor a Pablo en su cumpleaños y ha acompañado esta felicitación con una ronda de cars para el joven y sus amigos ¡Qué regalazo!

View this post on Instagram A post shared by Telecinco.es (@telecincoes) Ana Rosa, gana un nuevo premio. La presentadora ha sido distinguida con el premio Antena de Oro 2020 en la categoría de Televisión.La periodista ha reconocido que este año le "hace una especial ilusión porque ha sido muy duro para los que hemos estado informando cada día en primera línea”.

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Rodri se declara a Adara. El joven ha querido dedicar unas tiernas palabras a su chica con esta bonita fotografía a través de las redes sociales. "Que lo que tenga que pasar, pase contigo", unas palabras a las que Adara a contestado: "siempre contigo".

View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Antonio Banderas revoluciona las redes con una fotografía del pasado El actor ha compartido una fotografía de él en 1993. Una publicación con la que ha conquistado a todos sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by EFRÉN REYERO FERNANDEZ (@efrenreyero) Efrén Reyero, ¿dónde están sus pantalones? Efrén ha compartido una fotografía donde aparece únicamente con una sudadera y con calcetines. ¿Qué ha pasado con sus pantalones? La pareja ha escrito en la publicación que continuará, así que habrá que esperar para saber de qué se trata.

View this post on Instagram A post shared by claralago1 (@claralago1) Clara Lago, su gran transformación en una 'Barbie' Clara Lago ha dicho adiós a su melena castaña para lucir una impresionante melena rubia. Ella misma ha escrito que se siente como una 'Barbie' con este color de pelo.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles habla sobre sus "días grises" Nagore ha reconocido a sus seguidores que, a veces, vive días en los que se replantea el sentido "de todo lo que le rodea" y ha confesado que estos momentos son tan importantes como los que están "llenos de color".

View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Elsa Pataky conquista a sus seguidores con su 'look' pesquero La actriz ha compartido el atuendo que ha decidido llevar en su paseo por Australia. Sin duda, Elsa ha pasado un día muy divertido junto a sus hijos y sus amigas.

View this post on Instagram A post shared by Gustavo Gonzalez (@gusgonzalves) Gustavo Gonzalez se pinta las uñas en el día Contra la Violencia de Género El colaborador ha confesado que es necesario "concienciarnos" y "denunciar" para que esto pare.

View this post on Instagram A post shared by Antonia Dell'Atte (@antoniadellatte) El emotivo mensaje de Antonia Dellatte en el Día Mundial contra la Violencia de Género Antonia Dellatte ha detallado la importancia de la mujer y ha atacado a todos aquellos que las "maltratan".

View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) Susana apuesta por las "segundas partes" La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado estar "enamorada" de Madrid y ha reconocido que, a veces, las segundas partes, "sí son buenas".

View this post on Instagram A post shared by Malú (@_maluoficial_) Malú recuerda el Día contra la Violencia de Género La cantante ha compartido un gran mensaje para recordar este día e intentar concienciar para que no haya ni una víctima más por violencia de género.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Shakira muestra los regalos que ha recibido de parte de Gwyneth Paltrow La cantante ha recibido unos bonitos utensilios de cocina en color rosa y blanco. Además, una de las características que más le han gustado es que "no son tóxicos". Eso sí, la artista ha reconocido que ahora necesita aprender a cocinar para utilizarlos.

View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El original mensaje de David Bustamante a sus fans El cantante ha decidido de dedicarle un bonito mensaje a sus fans de una forma muy original. David Bustamante ha mostrado sus dotes como pintor para comunicar a su seguidores lo mucho que les quiere.

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) El tierno vídeo de Miley Cyrus La cantante ha compartido una publicación donde ha recordado algunos de los momentos de su infancia para celebrar su 28 cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo comparte una publicación en recuerdo de Bimba Bosé Mario Vaquerizo ha compartido una bonita fotografía junto a Bimba Bosé para confesar lo mucho que le echa de menos y cómo conseguía "iluminar sus vidas".

View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) Sandra Barneda comparte su mayor momento de felicidad La periodista ha compartido una fotografía tumbada junto a su mascota. Para la escritora no hay mayor felicidad que poder estar junto a él disfrutando de momentos de tranquilidad.

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Retamal Sáez (@bearsaez) Beatriz Retamal, su plan navideño La ex gran hermana ha compartido una sensual fotografía en bañador. Beatriz ha mostrado qué es lo que ella prefiere hacer en vez de montar el árbol de Navidad.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) La romántica felicitación de Justin Bieber a su chica El cantante ha compartido una serie de fotografía de su chica para felicitarle por su cumpleaños. Unas imágenes que han ido acompañadas de un romántico mensaje en el que le recuerda el gran amor que siente hacia ella.

View this post on Instagram A post shared by Gema López (@bygemalopez) Gema López revoluciona las redes sociales con su fotografía en pijama La colaboradora ha recibido un gran número de comentarios con su última publicación en pijama, aunque parece que el protagonismo se lo ha llevado por completo su mascota, llamada Balú, que ha conseguido conquistar a todos sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) El romántico mensaje de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz Cristina Pedroche aprovecha cada instante para demostrarle a su chico lo enamorada que está de ella. La pareja se ha mostrado inseparable desde que se hizo pública su relación y no dudan en mostrar todo el amor que sienten el uno por el otro.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio se prepara para conseguir el cinturón naranja La colaboradora se está preparando para realizar su examen de kick boxing en cinturón naranja. Pilar Rubio ha compartido con sus seguidores cómo son sus entrenamientos.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja comienza su rehabilitación Tras quitarse la escayola, la colaboradora de 'Sálvame' ha mostrado cómo han sido sus primeros paseos cerca del mar. Anabel Pantoja se recuperar poco a poco de la lesión que se hizo en la pierna mientras estaba en una de sus clases de surf.

