View this post on Instagram A post shared by Beatriz Retamal Sáez (@bearsaez) Beatriz Retamal, su plan navideño La ex gran hermana ha compartido una sensual fotografía en bañador. Beatriz ha mostrado qué es lo que ella prefiere hacer en vez de montar el árbol de Navidad.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) Sandra Barneda comparte su mayor momento de felicidad La periodista ha compartido una fotografía tumbada junto a su mascota. Para la escritora no hay mayor felicidad que poder estar junto a él disfrutando de momentos de tranquilidad.

View this post on Instagram A post shared by Mario (@mariovaquerizooficial) Mario Vaquerizo comparte una publicación en recuerdo de Bimba Bosé Mario Vaquerizo ha compartido una bonita fotografía junto a Bimba Bosé para confesar lo mucho que le echa de menos y cómo conseguía "iluminar sus vidas".

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) El tierno vídeo de Miley Cyrus La cantante ha compartido una publicación donde ha recordado algunos de los momentos de su infancia para celebrar su 28 cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) El original mensaje de David Bustamante a sus fans El cantante ha decidido de dedicarle un bonito mensaje a sus fans de una forma muy original. David Bustamante ha mostrado sus dotes como pintor para comunicar a su seguidores lo mucho que les quiere.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io