View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) Shakira muestra los regalos que ha recibido de parte de Gwyneth Paltrow La cantante ha recibido unos bonitos utensilios de cocina en color rosa y blanco. Además, una de las características que más le han gustado es que "no son tóxicos". Eso sí, la artista ha reconocido que ahora necesita aprender a cocinar para utilizarlos.

View this post on Instagram A post shared by Malú (@_maluoficial_) Malú recuerda el Día contra la Violencia de Género La cantante ha compartido un gran mensaje para recordar este día e intentar concienciar para que no haya ni una víctima más por violencia de género.

View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) Susana apuesta por las "segundas partes" La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado estar "enamorada" de Madrid y ha reconocido que, a veces, las segundas partes, "sí son buenas".

View this post on Instagram A post shared by Antonia Dell'Atte (@antoniadellatte) El emotivo mensaje de Antonia Dellatte en el Día Mundial contra la Violencia de Género Antonia Dellatte ha detallado la importancia de la mujer y ha atacado a todos aquellos que las "maltratan".

View this post on Instagram A post shared by Gustavo Gonzalez (@gusgonzalves) Gustavo Gonzalez se pinta las uñas en el día Contra la Violencia de Género El colaborador ha confesado que es necesario "concienciarnos" y "denunciar" para que esto pare.

