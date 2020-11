View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Elsa Pataky conquista a sus seguidores con su 'look' pesquero La actriz ha compartido el atuendo que ha decidido llevar en su paseo por Australia. Sin duda, Elsa ha pasado un día muy divertido junto a sus hijos y sus amigas.

View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) Nagore Robles habla sobre sus "días grises" Nagore ha reconocido a sus seguidores que, a veces, vive días en los que se replantea el sentido "de todo lo que le rodea" y ha confesado que estos momentos son tan importantes como los que están "llenos de color".

View this post on Instagram A post shared by claralago1 (@claralago1) Clara Lago, su gran transformación en una 'Barbie' Clara Lago ha dicho adiós a su melena castaña para lucir una impresionante melena rubia. Ella misma ha escrito que se siente como una 'Barbie' con este color de pelo.

View this post on Instagram A post shared by EFRÉN REYERO FERNANDEZ (@efrenreyero) Efrén Reyero, ¿dónde están sus pantalones? Efrén ha compartido una fotografía donde aparece únicamente con una sudadera y con calcetines. ¿Qué ha pasado con sus pantalones? La pareja ha escrito en la publicación que continuará, así que habrá que esperar para saber de qué se trata.

View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Antonio Banderas revoluciona las redes con una fotografía del pasado El actor ha compartido una fotografía de él en 1993. Una publicación con la que ha conquistado a todos sus seguidores.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io