View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) Cristiano Ronaldo se convierte en una estrella de rock. El astro portugués ha vuelto a dejar impresionados a sus seguidores al aparecer caracterizado como toda una estrella del rock, guitarra en mano y prácticamente desnudo de torso para arriba, en su último anuncio publicitario.

Instagram Kiko Rivera promete volver a hacer sonreír a Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja ha querido mostrar públicamente su apoyo a Irene tras la muerte de su padre. La colaboradora de 'Viva la vida' acaba de perder a su padre tras haber perdido a su madre hace tan solo unos meses, algo que le ha dejado destrozada.

View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) Eva Longoria tiene un nuevo entrenador. La actriz de 'Mujeres Desesperadas' ha compartido un divertido vídeo en el que aparece entrenando junto a su hijo y le advierte a su entrenadora que ha encontrado a un nuevo profesor.

View this post on Instagram A post shared by RAPHAEL (@raphaelartista) Raphael, muy contento con su último éxito. El cantante ha querido agradecer el cariño de sus fans tras la acogida de su último disco. El cantante celebra su vuelta a los escenarios después de haber agotadas las entradas.

View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) Sofía Suescun pide consejo a sus fans. La colaboradora de televisión ha querido pedir ayuda a sus fans para cambiar de look, ¿pelo corto o pelo largo?

